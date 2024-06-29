«صحة المنيا»: حملات مكثفة لمكافحة مسببات وناقلات الأمراض خلال الصيف

تواصل الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بمديرية الصحة جهودها في تكثيف أعمال الترصد الحشري والمكافحة المتكاملة لناقلات ومسببات الأمراض، وذلك ضمن خطة المديرية في الحفاظ على صحة المواطنين والقضاء على مسببات وناقلات الأمراض.

تكثيف أعمال الترصد الحشري والمكافحة المتكاملة

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن إدارة مكافحة ناقلات الأمراض وأقسامها بالإدارات الصحية قامت بتكثيف أعمال الترصد الحشري والمكافحة المتكاملة لناقلات ومسببات الأمراض، حيث تم مكافحة الحشرات الطائرة واليرقات الناقلة للأمراض بمساحة 65240 كم2، باستخدام أجهزة الضباب و مواتير الرش والرشاشات الظهرية، بالإضافة إلى مكافحة القوارض بمساحة 3460 كم2 وتعفير مساحة 207 كم2 لمكافحة الحشرات باستخدام المبيدات المخصصة للمكافحة.

رش مساحة 11413 متراً من المياه

وأوضحت الدكتورة رندا خيري، مدير عام الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بمديرية الصحة بالمنيا، أنه تم رش مساحة 11413 متراً من المياه لمكافحة الحشرات الناقلة لمرض الملاريا، وتم فحص 900 عينة دم عشوائية، بالإضافة إلى فحص 4610 مجرى مائيا بأطوال 6848.5 كم، لمكافحة القواقع المسببة لمرض البلهارسيا، وعلاج بالمبيد لعدد 26 مجري مائياً بأطوال 36.4 كم.

وأضافت أنه تم فحص 1926 عينة بالعيادات الخارجية علي مستوى محافظة المنيا ، وذلك في إطار مكافحة البلهارسيا و فحص 960 عينة طفيليات معوية وعلاج 719 حالة منها و11 حالة بلهارسيا، إلى جانب تنفيذ 60 زيارة إشرافية ومرور لمتابعة سير العمل بأقسام المتوطنة بجميع إدارات المنيا الصحية، وتنظيم تدريبات عملية شملت ( مكافحة البلهارسيا والفحص المعملي، مكافحة الملاريا و مكافحة القواقع).