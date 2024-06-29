أستاذ تمويل: الاستقرار بعد «30 يونيو» أهم ركائز الاستثمار في مصر

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إنَّ المجال الاستثماري في مصر شهد تحولًا كبيرًا على مدار السنوات الـ11 الماضية، أي منذ اندلاع ثورة الـ 30 من يونيو، التي كان من أبرز إنجازاتها تعزيز القدرات للبلاد لتتحول إلى وجهة جاذبة للاستثمارات المختلفة.

وأشار «إبراهيم»، خلال حواره على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، إلى نجاح ثورة 30 من يونيو في القضاء على الإرهاب وتحقيق قدر عالٍ من الاستقرار الداخلي، مع اكتمال أركان الدولة والنجاح في برنامج الاصلاح الاقتصادي، رغم الأزمات العالمية المتتالية وتداعياتها على الاقتصاد المصري.

وأكد أنَّ انطلاق مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي يعقد اليوم بالقاهرة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعد خطوة هامة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بيننا وبين بلدان الاتحاد الأوروبي، ويستهدف جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة والتي تساهم بدورها في التنمية الاقتصادية وخلق مزيد من فرص العمل تباعًا، فمصر بطبيعتها ونظرًا لثرواتها ومزاياها المتعددة هي وجهه جاذبة للاستثمارات.