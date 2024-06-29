«الوفد» يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو: نقطة تحول حاسمة في تاريخ مصر

هنأ الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة، والشعب المصري بالذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة مشيرًا إلى أنها تمثل نقطة تحول حاسمة في تاريخ مصر، إذ أطاحت بنظام الإخوان الذي كان يهدد مستقبل البلاد ووحدتها.

ثورة 30 يونيو كانت شعبية حقيقية

وأوضح رئيس الوفد، في بيان، اليوم السبت، أن ثورة 30 يونيو كانت شعبية حقيقية، خرج فيها ملايين المصريين في جميع أنحاء البلاد للتعبير عن رفضهم للتطرف والانقسام، والدعوة للعودة إلى مسار الديمقراطية والتنمية، لافتا إلى أن هذه الثورة تركت بصمة واضحة على مسار مصر في السنوات التالية.

وقال الدكتور يمامة: «اليوم، ونحن نحتفل بهذه الذكرى المجيدة، نؤكد على أهمية الحفاظ على مكتسبات الثورة وترجمتها على أرض الواقع من خلال مواصلة مسيرة البناء والتنمية الشاملة. كما ندعو إلى وحدة الصف الوطني والتكاتف حول المصالح العليا للبلاد، بعيدًا عن الخلافات الضيقة والمصالح الذاتية»

وأكد أن حزب الوفد كان في طليعة القوى السياسية والوطنية المشاركة في هذه الثورة المجيدة، حيث شارك أعضاء الحزب وشبابه بشكل فعال في المظاهرات والمسيرات، مشددًا على أن ثورة 30 يونيو ستظل حاضرة في ذاكرة المصريين كرمز للكرامة الوطنية وصمام الأمان لاستقرار مصر وازدهارها.