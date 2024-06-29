عضو بـ«النواب»: ثورة 30 يونيو أفسدت مخططات الجماعة الإرهابية

قالت النائبة غادة عجمي عضو مجلس النواب، إن ثورة 30 يونيو المجيدة قضت على أعداء الوطن الذين استغلوا البلبلة التي حدثت في البلاد في تلك الفترة الصعبة، لتنفيذ مخططاتهم الخبيثة وهدم الدولة المصرية، مؤكدة أن القوات المسلحة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تصدت بقوة لتلك المخططات وأفسدت مشاريع هؤلاء المخربين، وأن الشعب المصري خاض ملحمة من أقوى الملاحم التي خاضتها مصر في العصر الحديث.

ثورة 30 يونيو كشفت النقاب عن الجماعة الإرهابية

وأضافت عضو مجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، أن ثورة 30 يونيو كشفت النقاب عن هؤلاء الأشخاص مدعي الوطنية، وأنهت حكم جماعة إرهابية أرادت حكم البلاد حسب أهواءها ومعتقداتها، وأن الثورة عززت من دور مصر في مسار التنمية، وجعلت منها دولة قوية بفضل القيادة السياسية الحكيمة التي استطاعت التعامل مع التحديات المختلفة والعقبات الصعبة التي اعترضت طريق التنمية في تلك الفترة، التي آلت فيها البلاد لحكم تلك الجماعة.

زيادة وعي المواطن المصري

وطالبت عضو مجلس النواب، المواطن المصري بزيادة الوعي والإدراك وعدم الانسياق وراء الآراء الفاسدة التي تبثها أصحاب تلك الجماعات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على ضرورة وجود وعي سياسي واجتماعي قوي لدى المواطن المصري.