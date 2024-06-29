تسليم شهادة الاعتماد لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ

تسلم الدكتور زكي صبري، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات فرع جامعة الأزهر بمحافظة كفر الشيخ، شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للكلية، معرباً عن بالغ سعادته عن حصول الكلية على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مقدماً التهنئة للكلية وجميع القائمين عليها.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ تحصل على شهادة الجودة

وقال «صبري»، إنّ كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ تواصل تحقيق الإنجازات والنجاحات المتميزة، من خلال حصول الكلية على الاعتماد الأكاديمي في سبيل تحقيق التميز والتطوير المستمر بما يضمن تحقيق الرقي والتقدم للكلية.

وأشار «صبري»، إلى أنّ حصول كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ على الاعتماد يأتي في ضوء تطبيق الكلية للخطة الاستراتيجية لجامعة الأزهر، وأعمال التطوير، ورفع كفاءة القدرات المادية والبشرية التي تشهدها الكلية، موجهاً الشكر إلى الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، على دعمه الدائم للكلية.

نشأة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ

جدير بالذكر، أنّ كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ، هي كلية تابعة لجامعة الأزهر، وقد أُنشئت عام 2000، بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2023 لعام 2000.

وتُقدم الكلية العلوم الشرعية والعربية للطالبات في إطار واضح المعالم والمقاصد، وتمنحهن درجة الإجازة العالية «الليسانس» في تخصصات «الشريعة الإسلامية، وأصول الدين، واللغة العربية».