إجابة أصعب 7 أسئلة في امتحان الفيزياء للثانوية العامة اليوم.. «احسب درجاتك»

ما بين رضا بعض الطلاب والطالبات عن امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024 اليوم، إلا أن البعض اشتكى من صعوبته، إذ تضمن الامتحان العديد من الأسئلة الصعبة، بينما وجد البعض الآخر أنّ هناك العديد من الأسئلة التي كانت تحتمل أكثر من إجابة ما وضعه في حالة حيرة، في حين عبر البعض الآخر عن أزمة الوقت المتاح للإجابة مقارنة بالأسئلة، وأنه كان بحاجة لوقت إضافي.

وسرعان ما ظهر العديد من الطلاب والطالبات، أمام مختلف اللجان معبرين عن أسفهم وخوفهم من النتيجة التي يتوقف عليها حلمهم في الالتحاق بالجامعات.

إجابة أصعب 7 اسئلة بامتحان الفيزياء

وأوضح أحمد الطنب مدرس الفيزياء، إنّ الطلاب اليوم كانوا بحاجة إلى وقت أطول يسمح بالتفكير جيدًا في الإجابات الصحيحة للامتحان، فعلى الرغم من كونه في مستوى الطالب المتوسط، لكنه حمل عدة أسئلة أثارت جدلًا واسعًا لصعوبتها.

وكشف «الطنب» لـ«الوطن»، أصعب 7 أسئلة في امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024 وإجاباتها، مؤكدًا أن الأسئلة التي أثارت جدلًا بين الطلاب كانت أرقام «3، 9، 13، 16، 21، 25، و38»، مشيرا إلى أن السؤال رقم 6 كان يجب أن يتم ترقيم المغناطيسات.

«التعليم» تعلق على صعوبة امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024

ووفقًا لتصريح مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لـ«الوطن»، حول صعوبة امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024، فإن هناك لجنة فنية من الخبراء لمراجعة نموذج الإجابة وورق الأسئلة للفيزياء قبل بدء تصحيح أوراق إجابات الطلاب، كما أنها تراجع التفاصيل الخاصة بالإجابات والأسئلة للتأكد من عدم وجود أي خطأ، وهي تراعي مصلحة الطلاب.