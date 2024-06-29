أول تعليق من «التعليم» على صعوبة امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024.. عاجل

علق مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على شكاوى طلاب الصف الثالث الثانوي من امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024، الذي أداه طلاب الشعبة العلمية اليوم، وفقًا للجداول المعتمدة، مؤكداً أن هناك لجنة فنية من الخبراء لمراجعة نموذج الإجابة وورق الأسئلة للفيزياء قبل بدء تصحيح أوراق إجابات الطلاب.

لجنة فنية لمراجعة الأسئلة والإجابة الفيزياء

وأوضح مصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ اللجنة تراجع كل التفاصيل الخاصة بالإجابات والأسئلة لمادة الفيزياء للتأكد من عدم وجود أي خطأ، مؤكدًا أنّ قرارات اللجنة تضع في اعتبارها مصلحة الطلاب أولا، قائلا: «في انتظار تقرير اللجنة الفنية المنوط بها مراجعة ورقة الأسئلة ونموذج الإجابة، ومدى مطابقة الامتحان للمواصفات الورقة الفنية التي وضعتها الوزارة».