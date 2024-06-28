10 نصائح للطلاب قبل امتحان الفيزياء للثانوية العامة.. احذر هذا الأمر

ساعات ويبدأ امتحان الفيزياء للثانوية العامة، والتي تُعتبر عائقًا للطلاب بسبب محتواها من المسائل المعقدة والقوانين الصعبة، لذا يهتم الكثير من الطلاب بمعرفة عدد من النصائح المهمة التي قدمها موقع «study» ومدرس الفيزياء أيمن أحمد، عبر تصريحات لـ«الوطن»، لتسهيل المراجعة النهائية على الطلاب.

10 نصائح للطلاب قبل امتحان الفيزياء للثانوية العامة

في المراجعة النهائية قبل امتحان الفيزياء للثانوية العامة، قم بالخطوات التالية:

تناول مشروبًا منعشًا مثل الليمون بالنعناع للشعور بالراحة قبل المراجعة.

حدد الفصول التي يأتي منها اختبارك وراجع أهم القوانين.

إذا كانت هناك اختبارات قديمة متاحة للمراجعة، فهذا يعد مصدرًا مفيدًا لك.

إذا لم يكن الأمر كذلك، فارجع إلى ملاحظاتك لتحديد ما كان معلمك يؤكد عليه، يمكن أن تكون هذه الموضوعات هي محور اختبارك.

أثناء قيامك بالمذاكرة ومراجعة ما تعلمته، قم بإعداد اختباراتك الخاصة وقم بإجرائها دون مساعدة ملاحظاتك.

اعتنِ بنفسك، احصل على قسط كافٍ من النوم، واختر الماء والوجبات الخفيفة الصحية بدلًا من الكافيين والوجبات السريعة، وهو ما أكدت عليه صفاء محمود حمودة، أستاذ الطب النفسي في جامعة الأزهر لـ«الوطن»، وحذرت من التوتر الزائد وإهمال وجبة الإفطار.

جهز احتياجاتك (الآلات الحاسبة، أقلام الرصاص أو الأقلام)

اقرأ كل سؤال بعناية وتأكد من فهمك له.

إدارة وقتك بحكمة.

تجنب قضاء الكثير من الوقت في الإجابة على سؤال واحد حتى تتمكن من التأكد من الإجابة على جميع الأسئلة في اختبار المراجعة النهائية.

وقال الأستاذ أيمن أحمد، عبر تصريحات لـ«الوطن»، إنه يجب على الطلاب بجانب النصائح السابقة القيام بالتالي: