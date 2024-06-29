خبير اقتصادي: انخفاض كبير في سعر صرف الدولار الفترة المقبلة

كشفت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، عن توقع أكثر من 20 شركة أوروبية اتفاقيات ومذكرات تفاهم بإجمالي 40 مليار يورو، أي نحو «42.85 مليار دولار» في مصر خلال مؤتمر الاستثمار «المصري الأوروبي».

جاء ذلك خلال كلمة أورسولا فون اليوم في المؤتمر، الذي حضره الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبثته قناة «إكسترا نيوز» الفضائية.

تراجع كبير في سعر الدولار

وقال السيد خضر الخبير الاقتصادي، إن توقيع اتفاقيات تفاهم تتجاوز إجمالي 40 مليار يورو أي نحو «42.85 مليار دولار» سيكون له انعكاسات إيجابية في تدفق الدولار، ما ينعكس على زيادة الاحتياطي النقدي وتوفير السيولة الدولارية، ما يحقق الاستقرار التام في سعر الصرف خلال المرحلة المقبلة، متوقعًا تراجع كبير في سعر الدولار خلال الأيام المقبلة بعد اتمام هذ الاتفاقيات.

الاستثمارات المصرية الأوروبية

وأكد «خضر» في تصريح لـ«الوطن» أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يمثل فرصة حيوية ومهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، ويزيد من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، ويسلط الضوء على البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة للاستثمار.

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي

وأضاف «خضر» أن الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، سوف تعمل على تطوير العلاقة إلى مستوى استراتيجي، حيث تتخطى العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي مجرد التعاون الاقتصادي والتجاري إلى شراكة استراتيجية شاملة، من خلال التنسيق والتشاور المستمر في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي

وانطلق اليو مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أكد أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تطورًا إيجابيًا في شتى مجالات التعاون، مشيرًا إلى الشراكة الإستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، شملت عدة محاور أهمها الطاقة والبنية التحتية، الاستثمار، وشبكات المياه والصرف الصحي، والتجارة، والنقل المُستدام، والزراعة، والأمن الغذائي، والتحول الرقمي، والأمن المائي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وغيرها من القطاعات الحيوية.

تعزيز مرونة الاقتصاد المصري

وسوف يشهد المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي، لتوفير مساعدة مالية قصيرة المدى بقيمة مليار يورو، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، كما أوضحت سفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إن المذكرة تستهدف تعزيز مرونة الاقتصاد المصري وإمكاناته، وهي جزء من حزمة بقيمة 7.4 مليار يورو أعلنتها رئيسة الاتحاد، لدعم الشراكة الإستراتيجية والشاملة مع مصر.