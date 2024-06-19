هل تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال إجازة عيد الأضحى؟

تشهد أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، حالة من الاستقرار خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وجاء الدولار الأمريكي على رأس هذه العملات.

وفيما يخص الدولار، فقد سجل استقرارا أمام الجنيه المصري على مدار الأيام الثلاثة الماضية من عيد الأضحى المبارك، ليسجل في البنك المركزي المصري نحو 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع، وفقا للموقع الرسمي للبنك.

وكان الدولار قد تراجع في البنوك خلال الفترة الماضية، ومنذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، ليتراجع من مستوى 50 جنيها الذي وصل اليه بعد القرار في البنوك، ويتداول اليوم ما بين مستوى 47.65 - 47.76 جنيها.

سعر الدولار في البنوك

- سجل سعر الدولار في بنك مصر، 47.76 جنيه للبيع، و47.66 جنيه للشراء.

- بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية 47.76 جنيه للبيع، و47.66 جنيه للشراء.

- يسجل الدولار أمام الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري، 47.76 جنيه للبيع، و47.66 جنيه للشراء.