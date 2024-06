بـ 120 ألف دولار.. تفاصيل بيع حذاء إلفيس بريسلي في مزاد (صور)

بعد مرور ما يقرب من 50 عاما على وفاة النجم الأمريكي إلفيس بريسلي، نجحت دار مزادات في بيع واحد من أشهر الأحذية التي ارتداها في حياته بمبلغ وصل لـ120 ألف دولار، في مزاد مفتوح، رغم أن الدار كانت تقدر سعر الحذاء ما بين 126 ألف دولار و151 ألفا، وذلك وفقا لما نشره موقع «نيويورك بوست».

والحذاء المصنوع من الجلد السويدي، ارتداه المغني الراحل خلال الخمسينيات من القرن الماضي، وتحديدا خلال أداء أغاني «I Want You, I Need You, I Love You» و«Hound Dog»، خلال ظهوره في برنامج The Steve Allen Show عام 1956.

بعد 66 عاما.. صديق إلفيس بريسلي يبيع حذاءه في مزاد عام

وبعد عامين، قرر إلفيس بريسلي، إعطاء الحذاء مقاس 44.5 لصديقه آلان فورتاس في الليلة التي سبقت تجنيده في الجيش الأمريكي في منزله في ممفيس، والذي احتفظ به طوال تلك الفترة قبل أن يقرر تسليمه لدرا المزادات وبيعه.

وقال صديق إلفيس بريسلي في رسالته إلى دار المزادات: «أقام إلفيس حفلة طوال الليل في منزله، عندما وصلنا جميعًا إلى المنزل، نادى بعض الضيوف إلى الطابق العلوي ووزع عليهم بعض الملابس التي لم يعتقد أنه سيحتاجها أو يريدها عندما عاد من الجيش، في تلك الليلة، أعطاني إلفيس هذا الحذاء الأزرق، لقد امتلكته طوال هذه السنوات».