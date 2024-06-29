وزارة العمل: ملتقيات التوظيف ساهمت في تراجع معدلات البطالة لأقل من 7%

أكد تقرير أصدرته وزارة العمل، اليوم السبت، أن ملتقيات التوظيف التي عقدتها الوزارة خلال الفترة من 2014 إلى النصف الأول من عام 2024 وعلى مدار10 سنوات ساهمت بقوة إلى تراجع ملحوظ جدا في معدلات البطالة في مصر.

ملتقيات التوظيف لوزارة العمل

أضاف التقرير أن ملتقيات التوظيف لوزارة العمل ، أدت إلى انخفاض معدلات البطالة من 13% عام 2014،إلى أقل من 7% حتى اليوم، وذلك بسبب استراتيجية وخطة الدولة في مواجهة ظاهر تغول البطالة على مدار العقود الماضية ، من خلال المشروعات العملاقة، وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل لسوق العمل، وكذلك مُلتقيات التوظيف بالتعاون مع القطاع الخاص، وغيرها من «استراتيجيات المواجهة».

استمرار تلقي طلبات التوظيف حتى منتصف يوليو

وأشار التقرير الصادر بمناسبة حصاد الأسبوع لوزارة العمل الى استمرار تلقي الموقع الرسمي لوزارة العمل، عبر شبكة الإنترنت لطلبات الراغبين في التوظيف بالقطاع الخاص، في أكثر من 45 شركة ومؤسسة ومنشأة بالقطاع الخاص، حتى منتصف شهر يوليو المقبل.

دعوات للشباب لاستغلال فرص العمل المتاحة

ودعا حسن شحاتة وزير العمل، الشباب الطموح الى اقتناص الفرص المتاحة ، والإسراع في التقديم للحصول على الوظيفة المناسبة التي تتم تحت إشراف كامل من الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، وبالتنسيق مع منشآت القطاع الخاص لضمان حماية حقزق أطراف العملية الانتاجية.

ووجه الوزير جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحرى المصداقية في نشر فرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص في كل الوظائف.