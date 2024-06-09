تفاصيل الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة والقطاع الخاص

أصرت الدولة المصرية على رفع الحد الأدنى للأجور، رغم الأزمات الاقتصادية العالمية، وقرر المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارًا من يوم 1 مايو 2024 الماضي، ليصل 6 آلاف جنيه، وجاء ذلك بعد رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة بعد حزمة من الإجراءات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي في فبراير الماضي، إذ أن تم زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.

عدد المستفيدين من قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور

واستفاد من قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور ملايين الموظفين في القطاع الحكومي، في المقابل وصلت اعداد المستفيدين من قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص نحو 18 مليون عامل، وبذلك يتقاضى العامل حاليا 6 الاف جنيه بعد تطبيق القرار في مايو 2024 مقابل 2400 جنيه في يناير 2022.

الحد الأدنى للأجور

وبحسب بيانات وزارة التخطيط فقد تم زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه حسب الدرجة الوظيفية، وصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، وصرف علاوة 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وبحد أدنى 150 جنيهًا، وصرف حافز إضافي للدرجة السادسة بقيمة 500 جنيه ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة.

الموازنة الجديدة للعام المالي 2024-2025

ويذكر أن اعتبارًا من يوليو المقبل، تبدأ الدولة بتنفيذ الموازنة الجديدة للعام المالي 2024-2025 وذلك بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي عليها.