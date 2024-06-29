ماذا تفعل عند انطفاء لمبة DSL في الراوتر؟.. حل سريع لاستعادة الإنترنت

يواجه العديد من مستخدمي الإنترنت في كثير من الأحيان، مشكلة انقطاع الخدمة بصورة متكررة، ويظهر ذلك من خلال انطفاء لمبة DSL، دون معرفة بطبيعة المشكلة التقنية التي أدت إلى توقف الشبكة فجأة.

تحدث تلك المشكلة في حالتين أولهما، عندما تكون تكون لمبة الـPOWER مضيئة، ولمبة DSL مغلقة، ولمبة الأنترنت مغلقة أيضًا.

أمّا في الحالة الثانية، فتكون لمبة POWER مضيئة، ولمبة DSL مضيئة، ولكن لمبة الإنترنت مغلقة، وفي الحالتين عليك إتباع عدة خطوات لتشغيل لمبة الإنترنت مرة، وفق خدمة عملاء أحد شركات الاتصالات، وتتمثل في الآتي:

خطوات إعادة تشغيل لمبة الأنترنت في الحالة الأولى

- يتم عمل إعادة ضبط مصنع للراوتر بواسطة «دبوس» أو «إبرة»، حيث يوجد خلف جهاز الراوتر فتحة صغيرة مكتوب عليها Reset، يتم الضغط عليها لمدة 10 ثواني مما يؤدي إلى فصل جميع لمبات الإنترنت، بعد هذه الضغطة يقوم الجهاز تلقائيًا بتشغيل اللمبات مرة أخرى، وتتم استعادة الشبكة مرة أخرى.

- وبعد عمل هذه الخطوات إذا استمر انقطاع الراوتر عن شبكة الإنترنت، عليك اللجوء إلى الحالة الثانية من خلال عمل «configuration» بلراوتر، عبر الدخول على صفحة «جوجل» الرئيسية وإدخال رقم صفحة الراوترالرئيسي، وكتابة الرقم 192.168.1.1، ثم إجراء عدة خطوات تتمثل في:

1- كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بجهاز الراوتر.

2- الدخول إلى الصفحة الخاصة بإعدادات الراوتر الخاص بالمستخدم، وإجراء إعادة ضبط مصنع منها.