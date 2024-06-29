صحف عالمية تشيد بمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي وترصد انخفاض التضخم

أشادت عدة صحف عالمية بمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، الذي عقد اليوم بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور رئيسة المفوضية الأوروبية اليوم أورسولا فون دير لاين.

وأثنت «دويتشه فيله» الألمانية، بمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في القاهرة وبحديث رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن مصر، قائلة: «في هذا المؤتمر، ستوقع الشركات الأوروبية والشركاء المصريون صفقات تزيد قيمتها عن 40 مليار يورو، هذه هي قوة شراكتنا، خلق إطار من الثقة واليقين وهي بالضبط الرسالة التي يحتاج قطاع الأعمال إلى سماعها».

استثمارات بقيمة 42 مليار يورو

وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي استثمر بقيمة 42 مليار يورو، بالإضافة إلى أموال نقدية من بروكسل لمساعدة الاقتصاد المصري، وإن الشركات وقعت أكثر من 20 صفقة أو مذكرة تفاهم جديدة مع الدولة الواقعة في الشرق الأوسط.

وأضاف التقرير أن الاتحاد الأوروبي وعد مصر بتقديم دعم مالي بقيمة 7.4 مليار يورو لإصلاحاتها الاقتصادية، ووقع الجانبان يوم السبت اتفاقا بشأن أول 1 مليار يورو. ويقول المسؤولون الأوروبيون إنهم يريدون مساعدة مصر على أن تصبح أكثر مرونة من خلال تعزيز الاستثمار والقطاع الخاص.

وأوضح رئيس الاتحاد الأوروبي، أن الشريكين سيواصلان العمل معًا في قطاعات تشمل التجارة والطاقة والمياه والهجرة والمهارات والتنقل.

انخفاض التضخم

كما أشادت شبكة «firstpost» بافتتح مصر والاتحاد الأوروبي اليوم مؤتمرا استثماريا مهما يستمر على مدار يومين، ويهدف إلى تعزيز شراكتهما الاستراتيجية، مشيرة إلى أن هذه الشراكة والتمويل يهدف إلى استقرار الاقتصاد المصري.

ولفت التقرير إلى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته الافتتاحية، بأن المؤتمر «يبعث برسالة ثقة ودعم قوية من الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري وإجراءات الإصلاح الاقتصادي المنفذة على مدى السنوات 10 الماضية».

وبحسب تقرير شبكة «firstpost» أظهرت بيانات من وكالة الإحصاء «CAPMAS» أن تضخم أسعار المستهلك الحضري السنوي في مصر في مايو انخفض إلى 28.1٪ من 32.5٪ في أبريل من هذا العام، وهو انخفاض سريع مما توقعه المحللون.

وأظهر متوسط توقعات من استطلاع شمل 19 محللاً أنه من المتوقع أن ينخفض التضخم إلى 30.4٪، مستمرًا في اتجاه التباطؤ منذ ذروة سبتمبر عند 38.0٪.