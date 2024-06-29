استئناف صرف المعاشات من ماكينات البريد المصري بعد توقفها 24 ساعة

استأنفت الهيئة القومية للبريد، اليوم، صرف المعاشات لكل المستحقين من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة، بعد أن توقفت لمدة 24 ساعة في جميع الخدمات المالية.

عودة خدمة صرف المعاشات مرة أخرى

أوضحت مصادر في الهيئة القومية للبريد المصري، أنه تم إيقاف جميع الخدمات المالية، أمس الجمعة، بسبب وجود تقفيل في السنة المالية، ولكن قبل قليل، تم عودة الخدمة مرة أخري.

سحب المعاشات بشكل طبيعي

أشارت مصادر في الهيئة، خلال تصريحات لـ«الوطن»، أنه حاليًا يُمكن لأصحاب المعاشات والمُستحقين السحب من حساب المعاشات بشكل طبيعي.

وكانت الهيئة أعلنت الأربعاء الماضي، تبكير موعد صرف المعاشات، لتكون قبل موعدها بـ4 أيام وذلك بسبب تقفيل السنة المالية، فضلًا عن أنه تم تبكير الصرف 5 أيام أيضًا في البنوك وبدأ الصرف من يوم الأربعاء الماضي الموافق 27 يونيو، بدلًا من الصرف يوم 1 يوليو بمناسبة ثورة 30 يونيو.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بصرف زيادة المعاشات لـ11 مليون مواطن، في مارس الماضي، بدلًا من يوليو، نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.