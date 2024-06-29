متى يتم وقف صرف معاش العجز نهائيًا عن المؤمن عليه؟

وضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، الحالة التي يتم قيها تعديل نسبة العجز بالنسبة للشخص المؤمن عليه سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.

ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، فإنه يراعي في حالة تعديل نسبة العجز عند إعادة الفحص الطبي وفقًا لأحكام المادة 58 من هذا القانون القواعد الآتية.

يتم تعديل المعاش الخاص بالعجز اعتبارًا من أول الشهر التالي

وأشار القانون إلى أنه إذا كان الشخص المؤمن عليه صاحب معاش يتم تعديل المعاش الخاص بالعجز اعتبارًا من أول الشهر التالي وذلك لثبوت درجة العجز الأخيرة أو يوقف تبعًا لما يتضح من إعادة الفحص الطبي وذلك وفقًا لما يطرأ على درجة العجز سواء بالزيادة أو النقصان.

وقف صرف المعاش نهائيًا

كما أنه إذا نقصت درجة العجز للمؤمن عليه عن 35% تم وقف صرف المعاش نهائيًا، ويتم منح المُصاب تعويضًا من دفعة واحدة وفقًا لأحكام المادة 53 من هذا القانون. ويتم تحديد إذا كان الشخص المؤمن عليه يحتاج إلى صرف ما يُسمي بـ«معاش العجز»، وفقًا لنسبة الإصابة فإذا كانت إصابته بعد فترة من العلاج أقل من 35% لا يصرف المعاش.