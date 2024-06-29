عرض أول لفيلم سوفتكس لنواز ديشه في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي بالتشيك

يشهد فيلم سوفتكس للمخرج نواز ديشه عرضه العالمي الأول بالدورة الثامنة والخمسين من مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي بجمهورية التشيك حيث ينافس على الجائزة الكبري بمسابقة Crystal Globe ويحظى بأربعة عروض متتالية. ويُعد المهرجان من أقدم المهرجانات في العالم وأصبح الحدث السينمائي الرائد في وسط وشرق أوروبا ويمتد من 28 يونيو إلى 6 يوليو.

العرض العالمي الأول لفيلم سوفتكس لنواز ديشه في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي

فيلم سوفتكس من إخراج وتصوير نواز ديشه، الذي كتبه بالشراكة مع باباك جلالي، يدور الفيلم حول المراهق الفلسطيني السوري ناصر الذي يعيش مع شقيقه الأكبر ياسين في مخيم للاجئين باليونان، في انتظار قرار بشأن طلب اللجوء الخاص بهما. ولتمضية الوقت بين المقابلات مع مكتب الهجرة، يصوّر ناصر وأصدقاؤه مشاهد ساخرة ويقومون بالتحضيرات لفيلم رعب عن الزومبي، لكن تصاعد التوتر داخل المخيم يدفع ناصر، الذي يشعر بأنه محاصر في هذه المنطقة المحظورة، إلى عالم آخر.

الفيلم من بطولة عبدالرحمن دياب وأسامة الحفيري وجلال البارودي، حازم صالح، أمل عمران، ولجين مصطفى، وشارك ديشه في المونتاج مع فيليبي غيريرو وفي تأليف الموسيقى مع توماس موكيد بلوم. الفيلم إنتاج مشترك بين شركة آردِن فيلم، وشركة The Cup of Tea، أما المنتج التنفيذي فهي شركة وايت فلكس برودكشن بالتعاون مع ويست وارد بروداكشن. تتولى MAD World مبيعات الفيلم في جميع أنحاء العالم بينما تتولى MAD Distribution مهام التوزيع والمبيعات في العالم العربي.

مواعيد العرض:

الاثنين 1 يوليو الساعة 8 مساءً بالقاعة الكبرى

الثلاثاء 2 يلوليو الساعة 1 ظهرًا بقاعة Pupp

الأربعاء3 يوليو الساعة 7 مساءً بقاعة لازني الثالث

الخميس 4 يوليو الساعة 4 عصرًا بقاعة المؤتمرات