بعد شكاوى صعوبة امتحان الفيزياء.. قرار عاجل من وزير التعليم

علق الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على شكاوى صعوبة امتحان الفيزياء للثانوية العامة، الذي أداه الطلاب اليوم السبت، وفقًا للجداول المعتمدة رسميا.

تعديل نموذج الإجابة في حالة ثبوت اي خطأ فورا

وقال وزير التربية والتعليم، في تصريحات صحفية، إن لجنة متخصصة لمراجعة امتحان الفيزياء والوقوف على حقيقة شكاوى الطلاب، وتعديل نموذج الإجابة في حالة ثبوت أي خطأ فورا.

أدى صباح اليوم طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، حيث أدى طلاب الشعبة العلمية الامتحان في مادة الفيزياء بإجمالى عدد (516 ألفا و918) طالب وطالبة، كما أدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة التاريخ بإجمالى عدد (192 ألفا و596) طالب وطالبة، وذلك أمام (1986) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.