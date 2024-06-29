«التعليم» تكشف تفاصيل امتحان الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة 2024

أدى صباح اليوم، طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، امتحانات الدور الأول، إذ أدى طلاب الشعبة العلمية الامتحان في مادة الفيزياء بإجمالي 516 ألفًا و918 طالبًا وطالبة، وأدى 192 ألفًا و596 طالبا من الشعبة الأدبية امتحان مادة التاريخ، وذلك في 1986 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، فيما أدى 1646 من طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، الامتحان في مادة مقاييس مفاهيم الكيمياء، بينما أدى 25 طالبا من مدارس المكفوفين امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى «ورقة ثانية».

ضبط 5 حالات غش في امتحاني الفيزياء والتاريخ

وقد حرص الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، على متابعة امتحانات الثانوية العامة الدور الأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، إذ اطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات، وحرص على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وأكد عبد الرؤوف عبد الرحمن المشرف على أعمال لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة، أنّ جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة، وقد سارت أجواء الامتحان اليوم، بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية، من رصد 5 حالات غش، إذ جرى ضبط طالب بلجنة بإدارة مغاغة بمحافظة المنيا، وطالب آخر بلجنة بإدارة جهينة بمحافظة سوهاج، وذلك خلال نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة الفيزياء الشعبة العلمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام الهاتف المحمول.

وفيما يتعلق بامتحان مادة التاريخ الشعبة الأدبية، تم ضبط طالب بإدارة الباجور بمحافظة المنوفية من خلال كاميرات المراقبة بغرفة العمليات المركزية خلال استخدامه هاتف محمول وسماعة أذن للغش الإلكتروني ونشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان، وطالب آخر بلجنة بإدارة زفتى بمحافظة الغربية، وطالب آخر بلجنة بإدارة حدائق القبة بمحافظة القاهرة باستخدام جهاز هاتف محمول، ونشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وتم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، وسماعة الأذن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وتم ضبط الورقة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لامتحان مادة التاريخ بلجنة مدرسة «تحيا مصر 5» بمنطقة المقطم بمحافظة القاهرة، وقرر الدكتور رضا حجازي، إحالة الواقعة بالكامل للتحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المسئولين عن الواقعة.

وتشدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة التصدي لأي محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات تحدث بالامتحانات.