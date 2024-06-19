الهندسة المعمارية تدعو الجمعية العمومية لاعتماد مسودة لائحة مزاولة المهنة

وجهت شعبة الهندسة المعمارية بنقابة المهندسين الدعوة لأعضاء جمعيتها العمومية، لجلسة عرض واعتماد رأي شعبة العمارة في مسودة لائحة مزاولة المهنة المعلنة للمناقشة وإبداء الرأي منذ شهر أبريل 2024، وذلك يوم السبت المقبل.

لائحة مزاولة المهنة

وأعلنت مجلس شعبة ميكانيكا بنقابة المهندسين الإعلان عن دورة جديدة من الدورات والورش التي تنظمها لخدمة مهندسي الشعبة في مختلف المجالات بشكل مجاني، بعنوان الذكاء الاصطناعي في الروبوتكس والهندسة الميكانيكية، يحاضر فيها المهندس أحمد أبو الفتوح، وسوف تتناول المحاضرة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في أعمال التصميم الميكانيكي والنمذجة والتصنيع وبرمجة ماكينات التحكم الرقمي ونمذجة وتصميم الروبوتات والملاحة بالسيارات ذاتية القيادة، وذلك السبت المقبل.