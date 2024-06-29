بحجم الهرم الأكبر.. الأرض تستعد لعبور كويكب ضخم بالقرب منها بعد ساعات

خلال ساعات، يترقب العلماء مرور كويكب ضخم بحجم ملعب كرة قدم أو الهرم الأكبر، بين الأرض والقمر، في ثاني حادثة فلكية قريبة من الاصطدام بالأرض، بعد اقتراب كويكب 2011 UL21 على مسافة 4 ملايين ميل من الأرض يوم الخميس الماضي، لكن هذا الكويكب قريب بشكل مخيف؛ إذ يمر في المسافة بين القمر والأرض على بعد 180 ألف ميل فقط.

كويكب بحجم الهرم يمر أمام الأرض

وحذرت وكالة الفضاء الدولية «ناسا»، من مرور الكويكب 2024 MK في مسافة قريبة جدا من الأرض، على مسافة 180 ألف ميل، اكتشفه العلماء قبل أسبوعين فقط من الآن، ومروره في هذا الوقت يتزامن مع ذكرى يوم الكويكبات الذي يوافق الأحد 30 يونيو، وأطلقته ناسا في ذكرى انفجار صخرة من الفضاء فوق بلدة روسية عام 1908.

ويبلغ قطر الكويكب المسمى «2024 MK» نحو 480 قدما، وهو أكبر من ارتفاع مبنى مكون من 40 طابقا أو الهرم الأكبر في الجيزة، ويمر بسرعة 21 ألف ميل في الساعة (34000 كم/ساعة) تقريبًا، اكتشفه العلماء لأول مرة بجنوب أفريقيا في 16 يونيو، وعلى الرغم من أن الصخرة الفضائية الضخمة لا تشكل أي تهديد للأرض، إلا أن وكالة ناسا تصنفها على أنها «كويكب يحتمل أن يكون خطرا» بسبب حجمها الكبير ومدارها غير المستقر، الذي يعبر أحيانا مدار كوكبنا.

متى يعود الكويكب لمداره؟

وبعد وقت قصير من اقتراب الكويكب 2024 MK من الأرض والقمر، سيعود إلى حزام الكويكبات بين المريخ والمشتري، ولن يعود إلى الأرض حتى عام 2037، وفقا لتوقعات ناسا، كما لن تشكل الصخرة الفضائية أي تهديد لكوكبنا أيضا.

وتراقب وكالة ناسا مدارات أكثر من 35 ألف جسم قريب من الأرض (NEOs)، وهي صخور فضائية تقع ضمن مسافة 120 مليون ميل (195 مليون كيلومتر) من الشمس، وغالبا ما تعبر مدار الأرض أثناء رحلاتها، حاليا، ولا توجد كويكبات معروفة تشكل تهديدا لكوكبنا خلال الـ100 عام المقبلة على الأقل.