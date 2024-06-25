كويكب يدمر الحضارة كل مليون عام.. «ناسا» تكشف تفاصيل الاصطدام الكبير

يستعد الجميع خلال الفترة المقبلة، لمشاهدة كويكب من الفئة الخطيرة يمر بجوار الأرض، وفقًا لبيان من مركز الفلك الدولي، وهو ما أثار قلق العلماء خاصة لأن الأرض غير مستعدة لتلقي ضربات من الكويكبات الأخرى، مما يمكن أن يؤدي إلى خطر هلاك السكان.

مواجهة الكويكبات التي تضرب الأرض

نشرت وكالة «ناسا» الفضائية، تقريرًا نقلته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، حول مواجهة الأرض لأي ضربة من الكويكبات، وأن البشر ليسوا على استعداد لاستقبال ضربات من كويكب ضخم حتى ولو جرى اكتشاف الجسم قبل 14 عامًا.

الوثيقة الرسمية التي نشرتها «ناسا» بالتعاون مع الحكومة الأمريكية أظهرت عدم وضوح الخطط لإدارة كوارث الكويكبات، موضحة أن الأرض تتعرض في المتوسط لصخرة بحجم ملعب كرة قدم كل 5 آلاف عام، وكويكب يهدد الحضارة كل مليون عام، وذلك وفقًا لبرنامج الأجسام القريبة من الأرض.

الاستعداد لمواجهة الكويكبات

وعلى الرغم من عدم وجود تهديدات كبيرة معروفة لتأثير الكويكبات في المستقبل المنظور، فإن الحدث الذي يتكرر كل عامين يقيم قدرة كبار الخبراء على الاستعداد لمثل هذا التأثير، فيما نظر العلماء في الاستجابات الوطنية والعالمية المحتملة لسيناريو افتراضي، يكون فيه كويكب لم يتم اكتشافه من قبل لديه فرصة بنسبة 72% لضرب الأرض خلال 14 عامًا تقريبًا.

ومن المحتمل أن يكون تأثير الكويكب الكبير هو الكارثة الطبيعية الوحيدة، التي تمتلك البشرية التكنولوجيا للتنبؤ بها قبل سنوات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعها، حسبما أكد ليندلي جونسون، ضابط الدفاع الكوكبي الفخري في مقر «ناسا» في واشنطن.