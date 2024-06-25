كويكب بوزن جبل يمر بالقرب من الأرض بعد 48 ساعة.. هل يرى بالعين المجردة؟

لا تزال الظواهر الفلكية تُشكل خطرًا كبيرًا على كوكب الأرض، خاصة إذ كان الأمر متعلقًا باقتراب أحد الكواكب من مسار الأرض، الأمر الذي أشارت إليه وكالة الفضاء الأوربية، نظرا لمرور أحد الكويكبات بالقرب من الأرض.

ظاهرة في السماء بعد 48 ساعة

وأشارت وكالة الفضاء الأوربية إلى أن هذه الظاهرة ستكون قريبة من الأرض هذا الأسبوع، وتحديدًا في يوم 27 يونيو الجاري، معلنة أنّ الكويكب سيكون بالقرب من الأرض على مسافة 6.6 مليون كيلومتر، وستعرضها الوكالة مباشرة عبر الإنترنت.

The large potentially hazardous asteroid 2011 UL21 is going to have an uncommon fly-.by with the Earth in a couple of days. We will show it live, online!

Just enter the link below:https://t.co/jDkGJ4TrRB pic.twitter.com/G6o4Z7iXxn — Virtual Telescope (@VirtualTelescop) June 25, 2024

يذكر أنّ الكويكب 2011 UL21 يبلغ عرضه 2310 أمتار، وهو أكبر بنسبة 99% من جميع الأجسام القريبة من الأرض المعروفة ومع ذلك، فإنه لن يقترب من الأرض بأي حال من الأحوال، وعند أقرب نقطة له في 27 يونيو، سيظل على بعد أكثر من 17 مرة من القمر، لذا يمكن رؤية الظاهرة بالتليسكوبات.

وذكرت وكالة الفضاء الاوربية أنّ هذا الكويكب بوزن الجبل، ومن المقرر أن يمر بالقرب من كوكب الأرض بسرعة 93 ألف كيلومتر في الساعة.