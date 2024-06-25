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كويكب بوزن جبل يمر بالقرب من الأرض بعد 48 ساعة.. هل يرى بالعين المجردة؟

كتب:

عبير خالد
10:04 م | الثلاثاء 25 يونيو 2024
كويكب يصدم بالأرض

كويكب يصدم بالأرض

لا تزال الظواهر الفلكية تُشكل خطرًا كبيرًا على كوكب الأرض، خاصة إذ كان الأمر متعلقًا باقتراب أحد الكواكب من مسار الأرض، الأمر الذي أشارت إليه وكالة الفضاء الأوربية، نظرا لمرور أحد الكويكبات بالقرب من الأرض.

ظاهرة في السماء بعد 48 ساعة

وأشارت وكالة الفضاء الأوربية إلى أن هذه الظاهرة ستكون قريبة من الأرض هذا الأسبوع، وتحديدًا في يوم 27  يونيو الجاري، معلنة أنّ الكويكب سيكون بالقرب من الأرض على مسافة 6.6 مليون كيلومتر، وستعرضها الوكالة مباشرة عبر الإنترنت.

يذكر أنّ الكويكب 2011 UL21 يبلغ عرضه 2310 أمتار، وهو أكبر بنسبة 99% من جميع الأجسام القريبة من الأرض المعروفة ومع ذلك، فإنه لن يقترب من الأرض بأي حال من الأحوال، وعند أقرب نقطة له في 27 يونيو، سيظل على بعد أكثر من 17 مرة من القمر، لذا يمكن رؤية الظاهرة بالتليسكوبات.

وذكرت وكالة الفضاء الاوربية أنّ هذا الكويكب بوزن الجبل، ومن المقرر أن يمر بالقرب من كوكب الأرض بسرعة 93 ألف كيلومتر في الساعة.

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بقلم عبير خالد