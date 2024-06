كويكب بوزن جبل يمر بالقرب من الأرض بعد 48 ساعة.. هل يرى بالعين المجردة؟

لا تزال الظواهر الفلكية تُشكل خطرًا كبيرًا على كوكب الأرض، خاصة إذ كان الأمر متعلقًا باقتراب أحد الكواكب من مسار الأرض، الأمر الذي أشارت إليه وكالة الفضاء الأوربية، نظرا لمرور أحد الكويكبات بالقرب من الأرض.

وأشارت وكالة الفضاء الأوربية إلى أن هذه الظاهرة ستكون قريبة من الأرض هذا الأسبوع، وتحديدًا في يوم 27 يونيو الجاري، معلنة أنّ الكويكب سيكون بالقرب من الأرض على مسافة 6.6 مليون كيلومتر، وستعرضها الوكالة مباشرة عبر الإنترنت.

The large potentially hazardous asteroid 2011 UL21 is going to have an uncommon fly-.by with the Earth in a couple of days. We will show it live, online!

