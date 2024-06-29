أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 29-6-2024 في الأسواق.. الطماطم بـ10 جنيهات

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 29-6-2024 حالة من الاستقرار في مختلف الأسواق المحلية، وتختلف الأسعار حسب كل منطقة سكنية، وفقًا لآخر تحديثات أعلنت عنها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وترصد «الوطن» في السطور التالية أسعار الخضراوات والفاكهة، في مختلف الأسواق التجارية، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الخضراوات اليوم في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو الطماطم حوالي 10.4 جنيه بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو البطاطس بحوالي 21.32 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو الليمون البلدي بحوالي 38.53 جنيه بالأسواق.

وصل متوسط سعر كيلو البامية بحوالي 33.48 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر كيلو الملوخية حوالي 14.88 جنيه بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو الكوسة بحوالي 15.9 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو البصل بحوالي 11.36 جنيه بالأسواق.

وصل متوسط سعر كيلو الجزر الأصفر بحوالي 11.3 جنيه للمستهلك.

أسعار الفاكهة اليوم بالأسواق

سجل متوسط سعر كيلو الموز البلدي حوالي 20.1 جنيه بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو التفاح المحلي بحوالي 38.32 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو الخوخ بحوالي 34.9 جنيه بالأسواق.

وصل متوسط سعر كيلو البرقوق بحوالي 45.34 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر كيلو المانجو البلدي بحوالي 41.52 جنيه بالأسواق.