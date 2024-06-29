عمرو دياب يطرح ريمكس أغنية «الطعامة» عبر موقع يوتيوب

طرح الهضبة عمرو دياب، منذ قليل، ريمكس أغنيته الجديدة بعنوان «الطعامة»، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، بعدما طرحها منذ أسبوعين، وتخطت حاجز نصف مليون مشاهدة.

تفاصيل أغنية الطعامة لـ عمرو دياب

وأغنية الطعامة للهضبة عمرو دياب، من كلمات تامر حسين، وتوزيع وسام عبد المنعم، وألحان عزيز الشافعي، وميكس ماستر أمير محروس، من إنتاج شركة ناي.

حفل عمرو دياب في الساحل الشمالي

من ناحية أخرى، يستعد المطرب عمرو دياب لإحياء حفل غنائي الليلة، في مراسي الساحل الشمالي، بمشاركة الدي جي العالمي آدم بورت، ومن المقرر أن يقدم خلاله عددا كبيرا من أغانيه القديمة، وألبومه الأخير.