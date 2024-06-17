عمرو دياب: «ما عنديش غير جمهوري من 35 سنة وبحبهم جدا»

حرص الفنان عمرو دياب على توجيه رسالة خاصة لجمهوره، أثناء حضوره العرض الخاص لفيلم «ولاد رزق 3.. القاضية»، المقام حاليا بحضور جميع أبطاله وصناعه.

عمرو دياب يوجه رسالة لجمهوره

وقال دياب، في تصريحات تليفزيونية: «أحب أهنئ كل جمهوري بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ومعنديش غير جمهوري من 35 سنة، وبحبهم جدا، وأنا بشتغل عشانهم».

حضور فني كبير لـ«ولاد رزق 3»

وحضر عدد كبير من نجوم الوسط الفني المصري والعربي، العرض الخاص لفيلم «ولاد رزق 3»، أبرزهم نيللي كريم، يوسف الشريف، ليلى علوي، إلهام شاهين، هالة صدقي، أحمد فهمي، رزان مغربي، كاملة أبو ذكري.