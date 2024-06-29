رئيس الوزراء: مشروع إعادة تدوير مخلفات السفن يحقق الاستدامة في قطاع النقل

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، فيرون فاسيلياديس، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «في جروب» اليونانية المتخصصة في الحلول البيئية والوفد المرافق له.

وفي مستهل الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء بفيرون فاسيلياديس، معربًا عن تقديره للتعاون القائم حاليًا بين الشركة وهيئة قناة السويس في مجال إعادة تدوير المخلفات الصلبة والسائلة للسفن العابرة لممر قناة السويس الملاحي.

وأكد رئيس الوزراء دعمه لهذا المشروع الذي يتماشى مع سياسات الدولة المصرية لتحقيق الاستدامة بقطاع النقل.

وخلال اللقاء، قال فيرون فاسيلياديس إن شركة «في جروب» يونانية، وتتمتع بحضور قوي في مناطق شرق البحر المتوسط والبلقان وشمال أفريقيا.

مجالات عمل الشركة تركز على 6 محاور

وأشار إلى أن مجالات عمل الشركة تركز على 6 محاور رئيسية من بينها مرافق المواني، وخدمات الاستجابة للطوارئ، وخدمات إزالة التلوث، وإنتاج الوقود البديل من النفايات والتكنولوجيا.

وأوضح أن قيمة أصول شركة في جروب تبلغ أكثر من 130 مليون يورو ويعمل بها 330 موظفًا.

وقال إن شركة في جروب هي مالكة شركة «انتيبوليوشن إيجيبت» التي تتعاون مع هيئة قناة السويس في جمع النفايات الصلبة والسائلة من السفن التي تمر عبر قناة السويس، عن طريق استخدام سفن صديقة للبيئة تم تجهيزها لهذا الغرض، وهذه السفن سيتم بناؤها في أحواض بناء السفن المصرية، مشيرًا إلى أن استثمارات المشروع تبلغ أكثر من 150 مليون دولار.

وأشار إلى أن الشركة في المراحل النهائية للحصول على التراخيص الخاصة بالمشروع، وأن الشركة تعمل حاليًا على اختيار عدد من المقاولين لتنفيذ بعض الأعمال به، على أن يكون إطلاق المشروع في غضون فترة قصيرة.

وأكد فاسيلياديس، أن الشركة الجديدة ستلعب دورا مهما في منطقة قناة السويس لتجسد شراكة ليست على صعيد الشركات أو المؤسسات، بل شراكة بناءة بين اليونان ومصر، معربا عن تطلعه لما سيثمر عنه التعاون، من حيث خلق قيمة مضافة عبر إطلاق خدمة جمع المخلفات الصلبة والسائلة لأول مرة في قناة السويس.

تعزيز الممارسات التجارية

وقال إن الشركة ملتزمة بتعزيز الممارسات التجارية المستدامة والحد من تأثيرها على البيئة، وتتمثل الاستراتيجية الرئيسية لتحقيق هذا الهدف في تنفيذ استراتيجية صفر نفايات وبصمة كربونية صفرية.