تفاصيل مشروع إعادة تدوير مخلفات البلاستيك لصناعة طوب الأرضيات

عرض برنامج «السفيرة عزيزة»، من تقديم الإعلاميتين سناء منصور وسالي شاهين، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، تقريرًا مصورًا بعنوان «شابان يعيدان تدوير مخلفات البلاستيك لصناعة طوب الأرضيات»، وهو مشروع خاص بتدوير مخلفات البلاستيك وتحقيق الاستفادة منه.

تدوير مخلفات البلاستيك

وكشف المهندس خالد رأفت، مؤسس المشروع، أن هذه الفكرة الخاصة بتدوير مخلفات البلاستيك بدأت منذ 3 سنوات وكان هناك مشكلة بسبب أن 90% من مخلفات البلاستيك لا يتم العمل عليها وتحقيق الاستفادة منها بشكل عام على مستوى العالم، منوهًا بأنه تم التركيز على تحويل المخلفات البلاستيك للشيء له قيمة عالية من خلال الصناعة.

إعادة تدوير 10 مليار كيس بلاستيك

وشدد على أنه يتم العمل على مخلفات البلاستيك من المخلفات البلدية أو المصانع او المخلفات من البحر وتحويلها لمواد البناء، موضحًا أنه يتم العمل على تطوير التكنولوجيا في هذا الإطار، الذي يجعل لديهم القدرة على إعادة تدوير 10 مليار كيس بلاستيك مع حلول 2026.

ومن جانبه، تحدث محمد مطاوع، أحد مؤسسي المشروع، عن العملية التصنيعية الخاصة بإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية، مشددًا على أن العملية التصنيعية تبدأ بمرحلة المعالجة والتصنيع وتحويل المخلفات لمواد خام وبعدها مرحلة التصنيع وتبدء بعملية الخلط للمخلفات البلاستيكية مع مواد كالرمل لتحسين المواصفات الفنية وبعدها تبدأ مرحلة الصب وعملية التشكيل.