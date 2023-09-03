باحث في الحضارة المصرية: «عطر الخلود» عبارة عن زيوت تستخدم بالتحنيط

قال عماد مهدي، باحث متخصص في الحضارة المصرية القديمة، إن مصر وخاصًة الحضارة القديمة، تتميز بإبهار العالم يوم بعد يوم، وما زلنا نشهد بها اكتشافات جديدة، ومن آخر الاكتشافات عطر يسمى «رائحة الخلود»، وُجد داخل إحدى المقابر الفرعونية لسيدة تسمى «سينتناي»، التي كانت الممرضة الملكية للبلاط الفرعوني، ويرجع العطر لمدة 3500 سنة.

عطر الخلود يتكون من زيوت توجد بعملية التخنيط

أضاف باحث متخصص في الحضارة المصرية القديمة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أن عطر الخلود عبارة عن زيوت كان يستخدمها القدماء بعملية التحنيط والأواني التي توجد بها أواني فرعونية لأبناء حورس، موجودين بكل المقابر الفرعونية، ويتغير شكل الأواني حسب أهيمة المدفون بالقبر من خشب، ذهب، زجاج، وهكذا، مشيرا إلى أن العطر يدخل به شمع لعسل ودهون حيوانية، بالإضافة إلى النباتات العطرية.

تابع أن «عطر الخلود يتيمز برائحته المتميزة، لأن الفراعنة كانوا يهتمون بالعالم الآخر بكل ما يخصه، وهناك محاولة لإعادة تصنيع هذا العطر مرة أخرى، ووجودها بالأسواق».

برنامج السفيرة عزيزة

يُذكر أن برنامج السفيرة عزيزة يُذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرًا، وتتناوب على تقديمه 6 مذيعات هن سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبد العزيز، سالي شاهين، رضوي حسن.

ويتناول البرنامج القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج البلاد، واللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.