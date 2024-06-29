أول قائدة كورال مصرية: الفن يساعد على وجود أشخاص يستطيعون تغيير المجتمع

أكدت إنجي لطفي أول قائدة كورال مصرية معتمدة من الأكاديمية الموسيقية في ألمانيا، أن التخصص في قيادة الكورال ليس منتشرا في مصر وأنها سافرت ألمانيا من أجل التعلم، موضحة أنها خريجة مدرسة ألماني بالإسكندرية، وتُدرس هناك كما تهتم بالصوتيات والاتجاه للغناء.

دراسة لمدة 3 سنوات

وأوضحت «لطفي» خلال لقائها ببرنامج السفيرة عزيزة، المذاع عبر قناة dmc، تقديم الإعلاميتين سالي شاهين وسناء منصور، أنها تُدرس للأطفال وتهتم بالأصوات المميزة لأن استماع الأطفال أو أي شخص للأصوات المميزة يجعلهم يشعرون بسعادة وأن دراسات الكورال غير متعارف عليها في مصر، موضحة أنها ظلت تدرس ثلاث سنوات وتخصصت وحصلت على شهادة معتمدة.

انتشار فيروس كورونا

وأشارت إلى أن الكورس مدته عام ونصف ولكن ظلت لـ3 سنوات بسبب انتشار فيروس كورونا وغلق الكثير من مدارس التعلم، مؤكدة أنها أنشأت مركز ارتوبيا للفنون عام 2015 وكان بالنسبة لها تحديا كبيرا لأنه كان هدفها بعد تعلم فنون الكورال، موضحة أنها اختارت هذا الاسم للمركز لكي يكون لدينا قيم وأشخاص حقيقيين يستطيعون تغيير المجتمع: «الفن هيوصلنا أن يكون عندنا قيم وأشخاص ممكن يغيروا المجتمع».