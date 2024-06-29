استشارية أمراض جلدية توضح لـ«السفيرة عزيزة» أسباب اختلاف درجات ضربة الشمس

قالت الدكتورة ياسمين توفيق، استشارية أمراض جلدية، إن الشمس قد تسبب التهابات وحروق وليس تسمم، لكن مع زيادة الأعراض الخاصة بضربات الشمس من صداع وغثيان وقيئ، سميت هذه الأعراض بـ«التسمم الشمسي»، لافتةً إلى أن قوة ضربة الشمس تختلف على حسب الوقت، فتوقيت الظهيرة من 11 صباحًا حتى 4 عصرًا، أصعب وقت لضربة الشمس.

أسباب التعرض لضربة الشمس في البحر

أضافت «توفيق»، خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على فضائية «DMC»، تقديم الإعلاميتان سالي شاهين وسناء منصور، أن الشمس في البحر تكون ثلاث أضعاف، وهي الشمس نفسها، وانعكاس الشمس من المياه، وانعكاسها من رملة الشاطئ، لافتة إلى أن التعرض المكثف للشمس، وفي وقت غير مناسب هو ما يسبب حرق الجلد من الشمس.

درجات حرق ضربات الشمس

أشارت إلى أن الحرق درجات، على حسب لون الجلد وكمية التعرض لضوء الشمس، مؤكدة أنه يمكن أن يكون إحمرار بسيط مع حكة وألم بسيط، ويتعرض نحو 30% من الناس له، ومن الممكن أن يصل الحرق إلى الحروق من الدرجة الثانية، في حالة أن الشخص لون جلده فاتح، وليس معتادًا على التعرض للشمس بشكل كبير.