«السفيرة عزيزة» يحتفل مع كورال «الكرمل» بعيد القيامة

استضاف برنامج «السفيرة عزيزة»، تقديم الإعلاميتين سناء منصور وسالي شاهين، على شاشة «dmc»، كورال «الكرمل» الذي قدم العديد من الترانيم الروحية والأدعية الدينية؛ احتفالاً بعيد القيامة المجيد.

وقدم كورال «الكرمل» العديد الترانيم، خلال إحدى فقرات البرنامج مثل: «أوقات بكون مليان بضيق وخوف» وكلماتها تؤكد معاني أنَّ القرب من الخالق فيه الأمان والفرح ويزيل الآلام، وبه دعاء: «تولاني برعايتك مليش حد غيرك هاحتاج إيه وأنا جنبك ومغرقني في خيرك».

الكنائس توفر إمكانية توجيه الأطفال في سن صغيرة

وقال مدرب كورال «الكرمل»، خلال استضافته ببرنامج «السفيرة عزيزة»: «الكنائس توفر إمكانية توجيه الأطفال في سن صغيرة لتجنب تشتيته بين أكثر من نشاط ودورنا كمربيين توجيه النشء لأوجه من النشاط يتميزون فيه فعلى سبيل المثال نلحق الطفل بالكورال لأنه مميز في هذا الشق».