أصعب سؤال في امتحان التاريخ للثانوية.. شعر ذيل الحصان وعلاقته بالحرب ضد إسرائيل

علَّق محمد هريدي، معلم مادة التاريخ والحضارة للثانوية العامة، على سؤال تضمَّنه امتحان مادة التاريخ اليوم، لطلبة الشعبة الأدبية بامتحانات الثانوية العامة، وكان السؤال عبارة عن «كان أهلنا في الصعيد قديما يستخدمون شعرة ذيل الحصان لعلاج السنطة، أو الزائدة الجلدية، وذلك لإحكام ربطها لمنع وصول الدم إليها، طبقت مصر تلك الفكرة ضد العدو الإسرائيلي في الخمسينيات والستينيات، من القرن العشرين من خلال وضع خطة..

أ: وضع خطة الخداع الاستراتيجي للهجوم على العدو.

ب: نقل العمليات العسكرية لعمق شبه جزيرة سيناء.

ج: استمرار الحصار الاقتصادي وإغلاق خليج العقبة.

د: السيطرة الجوية على سماء المعركة.

وقال هريدي، خبير مادة التاريخ، إن صيغة السؤال صحيحة لغويا، وإن مقولة السؤال تربط بين عادات أهلنا في الصعيد مع بعض الحروب التي خاضتها مصر ضد العدو الإسرائيلي، حيث استعان قادة الجيش المصري الباسل، بهذه العادة من خلال تطبيقها في إطباق الحصار الاقتصادي على العدو الإسرائيلي طوال فترة الحروب معه في تل الفترات.

ورغم صحة السؤال لغويا، وتاريخيا ومنهجيا، إلا أن المعلم محمد هريدي، اتخذ فيه المعلم مأخذا على واضع السؤال في الامتحان، مؤكدا أنه كان يجب عليه أن يوضحه بصورة أكثر مما ورد في السؤال.

وأكد هريدي أن الإجابة الصحيحة رقم «ج» استمرار الحصار الاقتصادي وإغلاق خليج العقبة.