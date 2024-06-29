أخبار امتحان التاريخ للثانوية العامة اليوم في المحافظات.. في مستوى الطالب المتوسط

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن أجواء الهدوء سادت في امتحان التاريخ للثانوية العامة اليوم بالمحافظات، ولم تحدث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

أخبار امتحان التاريخ ثانوية عامة اليوم في المحافظات

ويرصد «الوطن» أخبار امتحان التاريخ ثانوية عامة اليوم في المحافظات من خلال آراء بعض الطلاب في امتحان مادة التاريخ للقسم الأدبي:

وقالت نسرين مختار طالبة من محافظة المنوفية، لأن امتحان مادة التاريخ اليوم كانت في مستوى الطالب المتوسط باستثناء بعض النقاط الصعبة التي جاءت في مستوى الطالب المتفوق، مشيرة إلى أن الامتحان إجمالا جاء في المتناول.

وقال محمد السعيد من محافظة البحيرة، إن امتحان التاريخ كان عبارة عن 46 سؤالا منهم اثنين مقالي والباقي اختياري، وأنه الأسئلة كانت مباشرة بدون عوائق بخلاف بعض النقاط كانت تحتاج إلى تفكير وتركيز، وأنه بمجرد الخروج طمأن والدته التي كانت تنتظره بأنه أجاب جيدا.

وأضاف آدم حسنين من محافظة سوهاج، أن هناك فرحة بين أصدقائه عقب الانتهاء من امتحان مادة التاريخ بسبب مستوى الامتحان الذي جاء في مستوى جميع الطلاب باستثناء بعض النقاط، كما أن الوقت المحدد البالغ 3 ساعات كان كافيا للانتهاء من الامتحان الذي لا يتطلب وقت كثير سوى للسؤالين المقالين فقط.