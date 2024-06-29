أخبار امتحان التاريخ للثانوية العامة اليوم.. فرحة بين الطلاب لسهولة الأسئلة

كشفت مصادر في وزارة التربية التعليم والتعليم الفني، تفاصيل أخبار امتحان التاريخ للثانوية العامة اليوم، موضحة أنّ الامتحانات جاءت في متناول جميع الطلاب بالشعبة الأدبية، إلى جانب وجود عدد بسيط من الأسئلة للطلاب المتميزين، مشيرة إلى أنّ غرفة العمليات المركزية المشكلة لمتابعة الامتحانات، لم ترصد أي شكاوى بشأن صعوبة الامتحانات، وأنّ الطلاب ساد بينهم الارتياح والفرحة لسهولة الأسئلة.

أخبار امتحان التاريخ للثانوية العامة اليوم

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بشأن أخبار امتحان التاريخ للثانوية العامة اليوم، أنّ جميع الأسئلة جاءت من المنهج الدراسي وما تم دراسته خلال العام ووفقاً للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

امتحانات الثانوية العامة 2024

ويواصل طلاب الثانوية العامة 2024، أداء امتحانات نهاية العام وفقًا للجدول الرسمي المعلن من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ويمتحنون الثلاثاء المقبل مادة اللغة الأجنبية الأولى سواء للشعبتين العلمي والأدبي، إذ كشفت الوزارة أن الامتحانات كما هي في مواعيدها الرسمية دون تعديل أو تغيير بشأنها.