حل أسئلة امتحان التاريخ للثانوية العامة.. «اعرف عملت إيه؟»

بعد انتهاء طلاب الثانوية العامة من أداء امتحان التاريخ، الذي تعتبر أسئلته هذا العام في مستوى الطالب المتوسط، إذ قال مدرس التاريخ محمد العرباوي لـ«الوطن»، إنّ عددا كبيرا من الأسئلة في متناول الطلاب، لكن هناك أسئلة تثير جدلًا بينهم، إذ يحلها البعض بطريقة صحيحة وآخر قد تشكل له صعوبة.

لذا نستعرض في السطور التالية، حل أسئلة امتحان التاريخ كالتالي، بحسب«العرباوي».

حل أسئلة امتحان التاريخ للثانوية العامة

حل الأسئلة الموضوعية للاختيار من متعدد:

1- د

2- أ

3-ب

4- ج

5- اليونان

6- أ

7- ج

8- د

9- ج

10- أ

11- ب

12- د

13-ج

14- أ

15- ب

16- د

17- ج

18- ب

19- ب

20- د

21- د

22- د

23- أ

24- الخديوي توفيق

25- غيرت العقيدة القتالية للجيش المصري

26- السيطرة الجوية على سماء المعركة

27- سماح شركة قناة السويس بعبور القوات البريطانية

28- استيلاؤها على هضبة الجولان السورية

29- إدخال تعديلات على النظام القضائي

30- أ

31- ب

32- أ

34- د

35- ج

36- أ

37- د

38- ب

39- الانصياع لأوامر نابليون

40- سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الصهيونية

41- أ

42- د

43- أ

44- ج

45- السؤال المقالي

السؤال المقالي الأول في امتحان التاريخ للثانوية العامة 2024:

عمل الفدائيين المصريين مع الجيش

تدخل الولايات المتحدة وتنديدها بالعدوان

تدخل الاتحاد السوفيتي

تنديد الأمم المتحدة وطلبها انسحاب المعتدين

ثورة العاطلين في إنجلترا وفرنسا على حكوماتهم

السؤال الثاني مقالي

أُثبت بالأدلة كذب وافتراء ادعاءات الإنجليز بأنّ الثورة كان بها أكثرية مسلمة على المسيحية، والدليل هو الوحدة الوطنية في الثورة التي كان شعارها الهلال والصليب، وخطبة المسلمين في الكنائس والعكس، وبعد الثورة حاولت إنجلترا فصل المسلمين عن المسيحيين لكنها فشلت لأنّ الشعب المصري متماسك ونسيجه واحد.