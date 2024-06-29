«النيابة الإدارية» تهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو

تقدم المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بخالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولشعب مصر العظيم وأبطاله من رجال القوات المسلحة والشرطة بمناسبة حلول ذكرى ثورة 30 يونيو.

ثورة سطرها الشعب المصري بأحرف من نور

وقال رئيس النيابة الإدارية في تهنئته، تلك الثورة التي سطرها الشعب المصري بأحرف من نور، وجاءت معبرة عن إرادة شعب مصر العظيم بمختلف طوائفه، والذي انتفض على قلب رجل واحد من أجل الحفاظ على أمن هذا الوطن واستقراره ليحيا فيه المصريون جميعاً بعزة وكرامة.

وأعرب عن أمنيته في المزيد من الاستقرار والازدهار لمصر في شتى المجالات، تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية.