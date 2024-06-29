ماراثون رياضي احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو في جامعة بنها الأهلية بالعبور

نظمت جامعة بنها الأهلية، ماراثون رياضي للدراجات الهوائية، انطلق من مقر الجامعة في مدينة العبور، ضمن احتفال الجامعة بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.

وأعطى الدكتور جمال سوسة، القائم بعمل رئيس الجامعة، إشارة البدء لانطلاق الماراثون، الذي شارك به العديد من القيادات الأكاديمية والطلاب والعاملين بالجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسين المغربي، مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والدكتور محمد سعيد، مدير برامج كلية الهندسة، والدكتور أحمد طه، مدير برامج كلية علوم الحاسب، وسامية عبد الحميد، أمين عام جامعة بنها الأهلية، وعدد من قيادات الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

احتفال الجامعة بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة

وأوضح الدكتور جمال سوسة، أن إطلاق جامعة بنها الأهلية للماراثون، يأتي بمناسبة احتفال الجامعة بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، في إطار حرص الجامعة على تعزيز روح الانتماء والهوية الوطنية لدى الطلاب، بالإضافة إلى اهتمامها بتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة، واستخدام الدراجات الهوائية، بوصفها وسيلة نقل بسيطة، ومستدامة، وصديقة للبيئة.

وأشار «سوسة» إلى أن ماراثون الدراجات الهوائية، شارك به قرابة 100 من طلاب وطالبات الجامعة، مشيدا بجهود تأمين الطلاب والمشاركين، وخروج الحدث بهذه الصورة المشرفة، من خلال التعاون مع مديرية أمن القليوبية، وإدارة المرور، وهيئة الإسعاف المصرية، والأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية.

نشر ثقافة ممارسة الرياضة

وأكد أن الجامعة حريصة دائما على نشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع، وتبني وإطلاق العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية المختلفة، التي تعزز من القيم الرئيسية للرياضة، ومن بينها روح العمل كفريق، واللعب النظيف، واحترام الآخرين، والتعاون، والانضباط، والتسامح.

ولفت القائم بعمل رئيس الجامعة، إلى أنهم حريصون على المساهمة في تكوين جيل رياضي، يهتم بالاعتماد على الدراجات الهوائية في الانتقال، بوصفها وسيلة اقتصادية، ولها تأثيرات إيجابية على اللياقة البدنية.