أخبار امتحان الفيزياء ثانوية عامة اليوم بالمحافظات.. و«التعليم» تصدر قرارا مهما

تباينت ردود أفعال طلاب الثانوية العامة اليوم على امتحان الفيزياء للثانوية العامة، ومنهم من أشار إلى سهولته أو صعوبته، وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن أخبار امتحان الفيزياء ثانوية عامة اليوم السبت في جميع المحافظات، فضلًا عن موعد إعلان نموذج إجابة امتحان الفيزياء للثانوية العامة.

أخبار امتحان الفيزياء ثانوية عامة اليوم

تضمنت أخبار امتحان الفيزياء ثانوية عامة اليوم في المحافظات، تباين ردود أفعال الطلاب والطالبات حول مدى سهولة الامتحان من صعوبته، إذ اشتكى عدد من الطلاب من غموض الأسئلة.

وأوضح محمد نادر طالب بشعبة علمي، في تصريحات لـ«الوطن» أنّ امتحان الفيزياء ثانوية العامة اليوم، تضمن أسئلة غامضة كان يصعب عليهم فهمها، بالإضافة إلى كثرة الأسئلة التي لم تناسب الوقت، مما زاد توتره وتسبب في قلة تركيزه.

أمّا محمد خالد، فيشير إلى أنّ الامتحان تضمن وجود بعض «التريكات» التي لم يتمكنوا من حلها، وإنّه جاء في المجمل في مستوى الطالب فوق المتوسط، موضحًا إنّه لن يفكر في الامتحان بعدما انتهى وسيركز في الامتحانات المقبلة حتى يعوّض ما حدث اليوم.

موعد إعلان نموذج إجابة امتحان الفيزياء

وحددت وزارة التربية والتعليم، موعد إعلان نموذج إجابة امتحان الفيزياء ثانوية عامة 2024، إذ كشفت في بيان لها، إنّه من المقرر أن يتم إتاحة النموذج يوم 20 يوليو المقبل، عقب الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة 2024 بصورة كاملة، حفاظًا على تركيز الطلاب ومنعًا لتشتيتهم.

حل امتحان الفيزياء ثانوية عامة 2024

وفيما يخص حل امتحان الفيزياء ثانوية عامة 2024 في جميع المحافظات، فيمكن الإطلاع عليه بسهولة ويسر من خلال الضغط «هنا».

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحان الفيزياء

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تشكيل لجنة فنية تشمل عدد من الخبراء لمراجعة أسئلة الفيزياء ونموذج الإجابة قبل بدء تصحيح كراسات إجابات الطلاب، وذلك بعد شكوى عدد من الطلاب من صعوبة الامتحانات، موضحةً في بيان لها، إنّه من المقرر أن يتم مراجعة كافة التفاصيل ووضع مصلحة الطلاب أولًا ضمن اعتباراتها، على أن تقوم اللجنة بتقديم تقرير حول مدى مطابقة الامتحان لمواصفات الورقة الفنية التي حددتها الوزارة سابقًا.