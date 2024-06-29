استطلاع رأي: 60% من الديمقراطيين يريدون استبدال بايدن.. هل يتنحى؟

عقب المناظرة التي عٌقدت بين الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن والسابق دونالد ترامب، تراجعت شعبية الأول، بسبب عدم قدرته على الرد على هجوم الثاني المتواصل والذي وصفه بأنه «جو الكسلان».

ووفقًا لموقع أكسيوس الأمريكي، فقد أظهر استطلاع للرأي أن 60% من الديمقراطيين يرون ضرورة استبدال بايدن كمرشح ديمقراطي، وفق ما نقلت قناة القاهرة الاخبارية.

الديمقراطيين يرغبون باستبدال بايدن

أظهرت نتائج الاستطلاع الذي شمل 2068 شخصا من الديقراطيين أن هناك احتمالا لاستبدال بايدين كمرشح ديمقراطي للرئاسة .

وبحسب تفاصيل الاستطلاع بين الديمقراطيين، فإن 21% من الناخبين الديمقراطيين يرون أنه «بالتأكيد» لا ينبغي استبدال بايدن، بينما يرى 20% «ربما لا» ينبغي استبداله.

وعندما طُلب من المشاكين الاختيار بين بايدن و ترامب، اختار 45% الرئيس بايدن و اختار 44% الرئيس الأمريكي السابق ترامب .

أكد الموقع الأمريكي أن نتائج الاستطلاع مماثلة لاستطلاع آخر جاء عقب إدانة ترامب في 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية، ودفع مبلغ 130 ألف دولار كأموال سرية .

وأوضح الموقع أن هذا يظهر أن بايدن لا يزال على «أرض صلبة» أمام ترامب.

هل ينتحي بايدن؟

ومع ذلك أظهر استطلاع رأي آخر، أن 57% ممن شاهدوا المناظرة، أن الرئيس ترامب تفوق علي الريئس بايدن، و يشمل ذلك 19% من الديمقراطيين و 60% من المستقلين و 93 % من الجمهوريين .

وانتقد سيث شوستر المتحدث باسم حملة الرئيس بايدن صياغة نتائج الاستطلاع التي لا تزال تجعل الرئيس بايدن يتقدم على الرئيس السابق ترامب بفارق نقطة واحدة، وأكد أن «جو بايدن لن ينسحب».