مكون طبيعي يقضي على جرثومة المعدة نهائيا.. «مش هتشتكي منها تاني»

جرثومة المعدة من المشاكل الصحية الشائعة التي يعاني منها الكثير حول العالم، والتي تتسبب في العديد من الأعراض المزعجة، مثل آلام البطن، والحموضة والغثيان، ومع وكثرة الوسائل والعقاقير الطبية التي تساعد على الشفاء منها، وجد خبراء التغذية الحل في مشروب طبيعي، رخيص الثمن ومنتشر في كافة المناطق.

كشف الدكتور عمرو ماهر، استشاري التغذية العلاجية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تفاصيل المشروب الطبيعي الذي يقضي على جرثومة المعدة وفوائده.

مكون طبيعي يقضي على جرثومة المعدة

من المشروبات الواعدة في علاج جرثومة المعدة، هو منقوع «لبان الدكر»؛ إذ أثبت ذلك المشروب كفاءة غير مسبوقة في محاولات علاج الجرثومة، فهو من المصادر الطبيعية التي تحتوي على الأحماض البوسويلية، والتي بدورها لها خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات، بحسب «ماهر».

كيف يقضي لبان الدكر على الجرثومة؟

مشروب لبان الذكر يحتوي على بعض المركبات النشطة التي بدورها تقلل من الأعراض المرتبطة بجرثومة المعدة، وتعمل على تحسين حالة الغشاء المخاطي للمعدة، ما يساعد في القضاء على البكتيريا الضارة فيها ومع الالتزام بالمشروب، يتم القضاء التام على الجرثومة، ومن ثم تمنع نموها وتكاثرها مرة أخرى.

طريقة تحضير مشروب لبان الدكر

من أفضل الطرق التي أشار بها «ماهر» لتحضير مشروب لبان الدكر، هي نقع سبع حبات منه مع كوبين من الماء المغلي، ويترك لمدة ثلاث ساعات، وقد بيّن استشاري التغذية العلاجية أنه لابد أن يتم تناول المشروب مرتين يوميًا قبل تناول وجبة الغداء والعشاء لمدة أسبوع.

لبان الدكر له فوائد مذهلة في تخليص المعدة من البكتيريا وجرثومة المعدة، ومع الاستمرار على تناوله ستتحسن الصحة بشكل عام بداية من البشرة الخارجية إلى أعمق جزء داخلي في الجسم، ولكن يجب الحذر إذا لوحظ أي أعراض تحسسية من تناول المشروب، كما أوضح «استشاري التغذية العلاجية».