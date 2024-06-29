في مواجهة السرطان.. لاعب «السويس» يدعم والدته من أرض الملعب

«ربنا يتم شفاكي على خير يا أمي»، عبارة مقتضبة، زيّنت قميص لاعب نادي منتخب السويس محمد شيكا، صاحب الـ31 عاماً، تتذيل العبارة صورة له مع والدته، ليدعمها في رحلتها مع مرض السرطان.

لاعب «السويس» يدعم والدته من أرض الملعب

ارتدى «شيكا» القميص خلال المباراة التي جمعت بين فريق منتخب السويس ومضيفه فريق الترسانة، مؤخراً، على استاد حسن الشاذلي بنادي الترسانة، ويحكي عن علاقته بوالدته ودعمه لها: «والدتي من محاربات المرض اللعين، وفكرت إني أحاول أعمل أي حاجة تبسطها، وجاتلي فكرة إني أطبع على القميص بتاعي صورة والدتي، وبالفعل نفذت ده وكتبت كمان عبارة ربنا يتم شفاكي على خير يا أمي، ولبست القميص في المباراة وكنت معرّف والدتي إنها تتفرج على الماتش علشان عاملها مفاجأة على أساس إنّ الماتش هيتذاع على إحدى القنوات الرياضية على الهواء ووالدتي هتشوف المباراة فتتفاجئ وتفرح، بس للأسف المباراة ماتذاعتش».

حرص «شيكا» على التقاط الصور التذكارية مع زملائه من لاعبي فريق منتخب السويس قبل بدء المباراة، كما أصر على عدم خلع القميص عقب انتهاء المباراة حتى يغادر إلى منزله لكي ترى والدته هذه الهدية التي قدمها لها: «لما الماتش خلص أصريت إني أروح البيت بالقميص علشان أفاجئ والدتي وأفرّحها، لأنها كل حاجة في حياتي، وهي الداعم الأول ليا في كل حاجة، ودايماً قبل كل ماتش بتكلمني وتفضل تدعيلي، ونفسي ربنا يشفيها من المرض اللعين ده، ويقومها بالسلامة لينا بقى».

مصور رياضي: كانت لحظات مؤثرة جداً وثّقتها بألبوم صور

رصدت عدسة المصور الرياضي محمود مختار الفوالة ارتداء لاعب منتخب السويس، محمد شيكا، القميص الذي يحمل رسالة دعم إلى والدته في مرضها: «لفت نظري جداً اللاعب شيكا وهو لابس القميص اللي عليه صورته هو ووالدته وبدأت آخد كام لقطة بكاميرتي للاعب، ولكن لما زوّمت اتفاجئت إنّه كاتب دعاء لوالدته وبيقول ربنا يتم شفاكي على خير يا أمي، وحقيقي كانت لحظات مؤثرة جداً وثّقتها بألبوم صور، وربنا يشفي والدته ويطمنه عليها في أقرب وقت».