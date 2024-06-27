17 شرطا للحصول على شقق الإسكان التعاوني الجديدة في السويس.. اعرفها

حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الشروط العامة للحصول على شقة سكنية من طروحات الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بمدينة السويس، والمقرر فتح باب الحجز لها بداية من 10 يوليو المقبل ولمدة 15 يومًا، موضحة أن الوحدات نصف تشطيب، إضافة لـ25 شقة كاملة التشطيب جاهزة للسكن الفوري عند تسلمها.

شروط الحصول على شقة من الإسكان التعاوني بالسويس

ووفقًا لكراسة الشروط الخاصة بطرح شقق الإسكان التعاوني بمدينة السويس، فإن شروط الحصول على شقة سكنية من الطرح الجديد جاءت كالتالي:

- أنّ يكون المتقدم من أبناء محافظة السويس ومرتبط بها عملاً أو إقامة.

- ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة.

- لا يحق للأسرة (الزوج - الزوجة التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية بالمشروع).

- يراعى عند ملء بيانات طلب التقدم لدخول القرعة العلنية أن تذكر مساحة الوحدة التي يرغب العميل دخول القرعة عليها.

- يتم تقديم طلب دخول القرعة، والإقرار المرفق بالكراسة من صاحب الشأن شخصيًا أو وكيلًا عنه بموجب توكيل رسمي موثق بالشهر العقاري.

- يتم تخصيص الوحدات السكنية بنظام القرعة العلنية.

- نتيجة القرعة نهائية، ولا يجوز طلب تعديلها.

- من يفوز بوحدة سكنية بالمشروع يلتزم باستعمالها للسكن له ولأسرته.

- يحظر تغيير نشاط الوحدة أو التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من التعاملات، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة.

- في حالة مخالفة الشروط يحق للهيئة إلغاء التخصيص أو التعاقد، واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي مع تطبيق القواعد المالية المعمول بها بالهيئة في هذا الشأن.

- يعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزء لا يتجزأ من عقد البيع ومكملان لأحكامه.

- في حالة ثبوت عدم صحة البيانات المقدمة تُلغى جميع الإجراءات التي تمت في أي مرحلة «حجز - تخصيص - تعاقد»، ويُخصم 4000 جنيه بإلاضافة إلى 1% مصروفات إدارية.

- من يفوز بوحدة سكنية بالقرعة عليه استكمال إجراءات التخصيص وسداد دفعة التخصيص في خلال شهر من تاريخ إجراء القرعة، وإلا يعتبر التخصيص لاغ دون الحاجة إلى إخطاره أو اتخاذ أي إجراءات، ويتم خصم مبلغ 4000 + 1% مصروفات إدارية.

- في حالة عدم التزام العميل بسداد قسطين متتاليين من الأقساط المستحقة على الوحدة في مواعيدها المقررة، يتم إلغاء التخصيص أو التعاقد ويتم تطبيق القواعد المالية المعمول بها في الهيئة في هذا الشأن.

- يستثنى من دخول القرعة من يقوم بسداد كامل ثمن الوحدة، ويتم التخصيص فور السداد، وذلك في الفترة من يوم الاثنين الموافق 29 يوليو المقبل إلى يوم الثلاثاء الموافق 13 أغسطس.

- من لا يحضر القرعة يتم استبعاده منها، ويخصم منه 1 مصروفات إدارية.

- في حالة استرداد المبالغ المالية المسددة لأي سبب يتم تقديم خطاب برقم الحساب البنكي الخاص بالعميل شخصيًا، والذي تم الحجز باسمه لتحويل المبالغ المستردة عليه.