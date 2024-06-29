مصر تدين قرار إسرائيل بشرعنة 5 بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية

أدان سامح شكري وزير الخارجية، قرار الحكومة الإسرائيلية بشرعنة 5 بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

مصر تستنكر استغلال حرب غزة للتوسع الاستيطاني

كما أضافت وزارة الخارجية، أن مصر تستنكر بشدة استغلال إسرائيل للحرب الدائرة بقطاع غزة في تكريس المزيد من التوسع الاستيطاني غير القانوني، وتشدد على أن استمرار إسرائيل في تلك الإجراءات غير الشرعية يستهدف تقويض فرص حل الدولتين.

وتابعت وزارة الخارجية، أن مصر تدعو المجتمع الدولي للتدخل لوقف الإجراءات والممارسات غير القانونية الإسرائيلية والانتهاكات المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني.

تكثيف الجهود من أجل الإنهاء الفوري لحرب غزة

كما دعت مصر المجتمع الدولي لتكثيف الجهود من أجل الإنهاء الفوري للوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية بنبأ عاجل منذ قليل.