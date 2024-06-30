هل يجوز صلاة الوتر بعد أذان الفجر؟، أحد الأسئلة التي تتردد كثيرا بين المواطنين، فلكل من صلاة الوتر وصلاة الفجر ثواب عظيم، يسعى المسلم إلى اغتنام فضلهما، من خلال تأدية كل منهما بالشكل السليم، وقد ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية حول هذا الأمر، وأجابت عنه في منشور عبر صفحتها الرسمية على الإنترنت.

هل يجوز صلاة الوتر بعد أذان الفجر؟

وفي إجابتها عن سؤال هل يجوز صلاة الوتر بعد أذان الفجر، قالت الإفتاء المصرية، إن بعض العلماء يعتقد أنه إذا صلى الإنسان صلاة الوتر وأراد أن يصلي بعدها ركعات أخرى، يجب عليه إلغاء صلاة الوتر بأداء ركعة واحدة قبل البدء في «الركعات التي يرغب في أدائها»، وذلك ليجعل هذه الركعة وسيلة لإلغاء صلاة الوتر السابقة.

وتابعت الإفتاء: «بعد ذلك، يمكنه أداء ركعات قيام الليل، ثم يؤدي ركعة وتر ليكون مجموع الوتر واحدا في تلك الليلة».

موعد انتهاء صلاة الوتر

وفي حديثها عن سؤال، هل يجوز صلاة الوتر بعد أذان الفجر، تطرقت دار الإفتاء إلى مسألة الوقت الذي يسمح خلاله بأداء صلاة الوتر، وهو يبدأ من بعد صلاة العشاء ويستمر إلى قبل طلوع الفجر.

وأوضحت الإفتاء، أن وقت صلاة الوتر ينتهي مع أذان الفجر، كما لفتت إلى أن لصلاة الوتر فضل كبير وثواب عند الله سبحانه وتعالى، لذا من المستحب أن يحرص العبد على أداء تلك الصلاة قدر الإمكان.