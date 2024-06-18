دار الإفتاء عن حكم التعجل في رمي الجمرات خلال يومين: جائز شرعا

التعجل في رمي الجمرات من الأمور التي تثير الشكوك لدى البعض، فيتخوف عدد من الحجاج أن يؤثر ذلك على صحة الحج، للرمي في يومين فقط من أيام التشريق وليس خلال الثلاثة أيام.

التعجل في رمي الجمرات

قالت دار الإفتاء المصرية في فتوى لها حول التعجل في رمي الجمرات إنه يجوز للحاج أن يكتفى برمي الجمرات في يومين فقط من أيام التشريق وهما الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة وعليه أن يغادر منى قبل غروب الشمس، وذلك عملا بقوله تعالى ««فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى» [البقرة: 203].

وتابعت الإفتاء عن التعجل في رمي الجمرات بأن هناك مذهبًا فقهيًا يوجب على الحاج أنه إذا غربت عليه الشمس وهو لا يزال في منى عليه أن يمكث فيها للرمي في اليوم الثالث من أيام التشريق -الثالث عشر من ذي الحجة-، موضحة أن رمي الجمرات مِن واجبات الحج، وكثير مِن العلماء أجازوا الرمي بعد نصف ليلة النحر للقادر والعاجز على السواء؛ استدلالًا بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: «أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت».

وأردفت الإفتاء فيما يخص التعجل في رمي الجمرات في أيام التشريق فمن العلماء من قال إن الرمي لا يكون إلا بعد الزوال، ومنهم من أجاز الرمي قبل الزوال يوم النفر، ومنهم من أجاز الرمي قبل الزوال في سائر أيام التشريق -بدءًا من منتصف الليل- وهذا ما عليه الفتوى.

رمي الجمرات

واختتمت الإفتاء فتواها حول التعجل في رمي الجمرات أنه بناء على ما ورد من أحاديث العلماء فإنه يجوز شرعًا رمي جمرة العقبة والجمرات أيام التشريق بدءًا مِن نصف الليل والنفر بعده في الليلة الثانية منها، ولَمَّا كان الليل يبدأ مِن غروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر الصادق فإن نصفه يُحسَب بقسمة ما بين هذين الوقتين على اثنين وإضافة الناتج لبداية المغرب، لا بقسمة ما بين العشاء والفجر كما يظن بعضهم.