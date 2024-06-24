أكبر انخفاض في 4 شهور.. هبوط أسعار «بتكوين» بسبب صناديق الاستثمار

سجلت أسواق العملات المشفرة خسائر كبيرة خلال الأسابيع الماضية، ويرجع ذلك إلى تباطؤ الطلب على صناديق بتكوين المتداولة في البورصة، والشكوك المحيطة بالسياسات النقدية، وفقا لما أظهرته البيانات التي جمعتها بلومبرغ.

العملة المشفرة الكبرى في السوق

وأظهرت البيانات التي جمعتها بلومبرغ، انخفاض مؤشر أكبر 100 أصل رقمي بنحو 5% في خلال الـ7 أيام الماضية، وهو أكبر انخفاض منذ 4 شهور، إذ سجل بتكوين «العملة المشفرة الكبرى في السوق» إلى أقل من 63 ألف دولار يوم الاثنين، ويرجع وذلك بعد خروج الأموال المتدفقة من صناديق الاستثمار المتداولة الأميركية في بتكوين على مدار 6 أيام.

أسباب انخفاض سعر بتكوين

بحسب «بلومبرغ»، فإن تراجع العملات المشفرة بسب الشكوك حول مدى سرعة ونطاق خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، والتي تبلغ حالياً أعلى مستوى لها منذ عقدين، بالإضافة إلى التراجع في الأصول الرقمية، والذي يعد علامة على انخفاض شهية المخاطرة لدى المستثمرين على نطاق أوسع.

وأشار ديفيد لاوانت، رئيس الأبحاث في شركة «فالكون إكس» «FalconX»، في مذكرة، إلى أن ديناميكية سوق العملات المشفرة الحالية «تتسم بانخفاض التقلبات، وتراجع أحجام التداول، وعدم توازن دفاتر الطلبات عندما تبدأ الأسعار في الاقتراب من الحدود القصوى لنطاقها السعري».

صناديق الاستثمار الأميركية

وتستعد بعض الشركات لإطلاق أول صناديق استثمار أميركية متداولة تستثمر مباشرة في إيثريوم «ثاني أكبر عملة مشفرة حول العالم»، «كما كانت سولانا» في الآونة الأخيرة العملة المفضلة لمجموعة متنوعة من صناديق التحوط للأصول الرقمية.