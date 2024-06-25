خبيرة اقتصاد: انخفاض أسعار السلع الأساسية بنسبة 32% بسبب ضبط الأسواق

قالت الدكتورة حنان رمسيس، خبيرة الاقتصاد، إنَّ ضبط أسعار الغذاء والطاقة كلاهما له تأثير إيجابي على معدلات التضخم وتراجعه، وهو ما نجحت الحكومة المصرية فيه مؤخراً، وتحديداً خلال الشهرين الماضيين ليشهد التضخم انخفاضا ملحوظا، والشهر الماضي سجل معدل التضخم قيما سالبة.

«رمسيس»: ضبط الأسواق أسباب استقرار الأسعار

وأضافت «رمسيس»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «هذا الصباح»، تقديم الإعلاميين باسم طبانة ولمياء حمدين، والمُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ العديد من الإجراءات والجهود بذلتها الحكومة للحد من مستويات التضخم وكبح جماحه، أبرزها ضبط الأسواق الذي أسفر عنه استقرار أسعار السلع وتوافرها بشكل مستمر، فضلا عن التعاون مع القطاع المصرفي لتدبير النقد الأجنبي لتحرير السلع المتواجدة بالمواني.

أسعار السلع انخفضت بنسب تراوحت بين 5.7% و32%

وأوضحت أن أسعار السلع خاصة الأساسية والاستراتيجية انخفضت بنسب تراوحت بين 5.7% و32%، كما تراجعت أسعار سلع أخرى نتيجة لإطلاق المبادرات بنسبة تراوحت بين 4.2% و25%، وشهدت سلع أخرى استقرارا في الكمية أبرزها «الزيت» و«السكر» و«الدواجن» و«الأسماك» و«اللحوم».