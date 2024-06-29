معلومات عن ابنة ممدوح عبد العليم.. حصلت على درجة الماجستير من إنجلترا

بإطلالة مميزة ظهرت ابنة الفنان الراحل ممدوح عبد العليم في أثناء حصولها على درجة الماجستير في المملكة المتحدة، إذ كانت مرتدية روب التخرج وعلامات السعادة والفرحة تسيطر عليها، لتهنئها والدتها بكلمات مؤثرة عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ونشرت الإعلامية شافكي المنيري صور ابنتها «هنا» أثناء حصولها على الماجستير في المملكة المتحدة، معبرة عن مدى سعادتها، قائلة: «مشوار تعليم حلو بين التخرج والماجستير في سن صغيرة جدا.. مجهود أنها تضع كل أحزانها من فقدان أعز ما تملك ونملك ممدوح عبد العليم».

حصول هنا على على رسالة الماجستير

وتابعت: «صور أصرت أن تاخذها هنا في لندن بصحبة أخي العظيم عمرو المنيري الذي يعد أبًا ثانيًا لـ هنا وسندًا كبيرًا لنا، الصور كانت أمام تمثال أبو الهول على جسر نهر التايمز هناك»، وتفاعل معها عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداولها صور ابنتها.

ابنة الفنان الراحل ممدوح عبد العليم

ونستعرض في هذا التقرير معلومات عن هنا ابنة الفنان الراحل ممدوح عبد العليم وفقا للبروفايل الخاص بها:

- تبلغ من العمر 27 عاما

- تخرجت عام 2019 في إحدى الجامعات في إنجلترا وحققت المركز الأول.

- حصلت على رسالة الماجستير من جامعة Brunel University London وFalmouth University.